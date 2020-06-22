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رئيسة تمريض ببنى سويف تتبرع بـ 5 أجهزة أكسجين لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:03 م
رئيسة تمريض ببنى سويف تتبرع بـ 5 أجهزة أكسجين لمواجهة فيروس كورونا المتبرعة مع الإجهزة
بنى سويف - أيمن لطفى

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تبرعت عفاف سيد عبد الجواد رئيسة تمريض وحدة طنسا ببنى مالو الصحية ، بمركز ببا جنوب بنى سويف ، بخمسة أجهزة أكسجين "نوبليزر " لاستخدامها قى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وقالت المتبرعة لـ " اليوم السابع " إنه يحب علينا جميعا كأشخاص ومؤسسات مجتمع مدنى التعاون مع الدولة ودعمها فى مواجهة جائحة كورونا، نظرا لتزايد أعداد المصابين خلال الفترة الحالية ، لافتة إلى أن ما تبرعت به من أجهزة تنفس يأتى من منطلق المسئوليه الاجتماعية لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

ومن جانبه إستقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببنى سويف ، رئيسة التمريض المتبرعة بالأجهزة بمكتبه معبرا عن خالص شكره وتقديره لها كنموذج يحتذى به بين أبناء المنظومة الصحية بالمحافظة

وتواصل مستشفيات بنى سويف إستقبال حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا وإجراء الأشعة والتحاليل واحتجاز المصابين وفرزهم وعزلهم ، وتقديم الأطقم الطبية الرعاية اللازمة لهم ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة حتى تعافيهم وعدتهم الى منازلهم 


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الاصابه بكورونا

التبرع بأجهزه اكسجين

الأطقم الطبيه

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