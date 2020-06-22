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خبيرة تغذية بريطانية تقدم نظاما غذائيا غنيا بفيتامين د لمكافحة كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:21 م
خبيرة تغذية بريطانية تقدم نظاما غذائيا غنيا بفيتامين د لمكافحة كورونا فيتامين د
كتبت فاطمة خليل

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تتزايد أهمية فيتامين د مؤخراً مع تزايد الأبحاث والدراسات التي تؤكد دوره في تقليل خطر مضاعفات فيروس كورونا أو تقليل الإصابة به، لذا من الضروري الاهتمام بهذا الفيتامين، والمكملات الغذائية ليست وحدها التي يمكن أن تعوض احتياجاتنا من فيتامين د، حيث يمكن تعزيز مستوياته بالأطعمة الغنية التي يجب أن تصبح جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، بحسب ما قالت الخبيرة والكاتبة في مجال التغذية "روز برينس" لجريدة "دايلي ميل" البريطانية.

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قالت خبيرة التغذية روز برينس أن النظام الغذائي الغني بفيتامين د قد يساعدك في مكافحة كورونا، يضم الأسماك الزيتية، بما في ذلك السلمون والتونة والسردين والماكريل والكبدة وعيش الغراب.

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وإليكم  نظام غذائي يحتوي على فيتامين د
 

توصي هيئة الصحة البريطانية  NHS بـ 10 ميكروجرام في اليوم (400 وحدة دولية) على الرغم من أن البروفيسور مارتن هيوسون ، المتخصص في الغدد الصماء الجزيئي بجامعة برمينجهام ببريطانيا، يقول أنه يمكنك تناول ما يصل إلى 100 ميكروجرام دون أي آثار ضارة.

يقاس فيتامين د عادة بالميكروجرام (1 ميكروجرام = 40 وحدة دولية).

الأسماك

-سمك السلمون المعلب - 716 وحدة دولية (179 %من الكمية الموصى بها)

-سمك السلمون الطازج المطبوخ 648 وحدة دولية.

-أبو سيف - 564 وحدة دولية.

-سمك السلمون الطازج / المطبوخ والخام - 444 وحدة دولية.

-الماكريل - 388 وحدة دولية .

-تونة معلبة - 228 وحدة دولية.

- عيش الغراب  316 وحدة دولية

- كبد الدجاج - 12 وحدة دولية

بيضة مقلية  362 وحدة دولية.بيضة مسلوقة - 260 وحدة .

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الأطعمة المعززة بفيتامين د

-حليب كامل الدسم 250 مل - 128 وحدة دولية .

-حليب الصويا ، 250 مل - 116 وحدة دولية .

-الزبادي ، 250 جم - 100 وحدة دولية.

-الحبوب ، 325 جم - 100 وحدة دولية .

-حليب اللوز ، 250 مل - 96 وحدة دولية.

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وأظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين د يمكن أن يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، لذلك قد يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بمحاربة Covid-19 أيضًا.

قال البروفيسور أدريان مارتينو ، الأستاذ السريري لعدوى الجهاز التنفسي والمناعة في جامعة كوين ماري في لندن: "إن فيتامين د له تأثير مضاد للالتهابات ، خاصة إذا تم إعطاؤه بجرعات أعلى".

يبدو أن الاستجابة الالتهابية المفرطة في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا متورطة مع سوء التشخيص، إذا استطاع فيتامين د تقليل هذه الاستجابة، فقد يمنع المريض من التدهور.

أظهرت دراسة في المجلة الطبية البريطانية في عام 2017 ، والتي راجعت بيانات من 25 تجربة سريرية ، أن فيتامين د يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وقال البروفيسور مارتينو ، الذي كان المؤلف الرئيسي للمراجعة: "عندما يتم تصنيع فيتامين د في الجلد ، يتم تحويله في الكبد إلى شكل يدور حول الجسم. وهذا يخلق مادة طبيعية من المضادات الحيوية في بطانة المجاري التنفسية التي يمكن أن تضرب الفيروسات والبكتيريا وتقتلها.

 


فيتامين د

نظام غذائى غني بفيتامين د

اطعمة غنية بفيتامين د

مصادر فيتامين د

فيتامين د وكورونا

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