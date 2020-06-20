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بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

السبت، 20 يونيو 2020 01:12 م
بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنطقة الغربية العسكرية.

كان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى المنطقة الغربية العسكرية يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

 

 


السيسي

القوات المسلحة

الجيش المصري

الرئيس السيسي

المنطقة العسكرية الغربية

اليوم السابع بلس

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