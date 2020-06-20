بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنطقة الغربية العسكرية.
كان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى المنطقة الغربية العسكرية يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.
مشاركة
يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنطقة الغربية العسكرية.
كان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى المنطقة الغربية العسكرية يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة