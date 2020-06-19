وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء /كازينفورم/ الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن الحالات الأخيرة جاءت بزيادة 3% بالمقارنة مع الحالات المُعلنة يوم أمس الخميس.

وأوضح البيان أن 10139 مريضاً قد تماثلوا للشفاء التام من الفيروس وقاموا بالفعل بمغادرة مستشفيات الحجر الصحي.. فيما توفى 105 أشخاص حتى الآن جراء تدهور حالتهم الصحية بعد إصابتهم بالفيروس التاجي.