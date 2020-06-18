بابا الفاتيكان السابق بنديكت يزور شقيقه المريض فى ألمانيا

رويترز

قال الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت سافر اليوم الخميس، إلى موطنه ألمانيا لزيارة شقيقه الأكبر المريض.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن بنديكت (93 عاما) توجه جوا إلى ريجينسبورج لزيارة شقيقه جورج راتسينجر (96 عاما) ورافقه في الزيارة سكرتيره منذ فترة طويلة الأسقف جورج جانزوين وطبيب وممرض ومسؤول من الشرطة ومساعد شخصي.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها بنديكت إيطاليا منذ 2013 عندما أصبح أول بابا يستقيل في ستة قرون.

وقال الفاتيكان إن بنديكت سيبقى في ريجينسبورج "بقدر ما يتطلب الأمر".