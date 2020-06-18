اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان السابق بنديكت يزور شقيقه المريض فى ألمانيا

الخميس، 18 يونيو 2020 06:33 م
بابا الفاتيكان السابق بنديكت يزور شقيقه المريض فى ألمانيا البابا السابق بنديكت
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت سافر اليوم الخميس، إلى موطنه ألمانيا لزيارة شقيقه الأكبر المريض.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن بنديكت (93 عاما) توجه جوا إلى ريجينسبورج لزيارة شقيقه جورج راتسينجر (96 عاما) ورافقه في الزيارة سكرتيره منذ فترة طويلة الأسقف جورج جانزوين وطبيب وممرض ومسؤول من الشرطة ومساعد شخصي.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها بنديكت إيطاليا منذ 2013 عندما أصبح أول بابا يستقيل في ستة قرون.

وقال الفاتيكان إن بنديكت سيبقى في ريجينسبورج "بقدر ما يتطلب الأمر".


الفاتيكان

كورونا

بابا الفاتيكان

بنديكت

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان يشيد بالبحارة فى ظل جائحة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:02 م

بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل حرية الضمير

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:34 م

كورونا تعطل صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين.. الكاثوليك: انتهينا من صياغة الفصل الخاص بنا بعد التشاور مع الفاتيكان.. ومصدر بالكاتدرائية: تسليم النص للبرلمان المقبل بعد الانتخابات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:00 ص

بابا الفاتيكان: وباء كورونا أظهر عدم تنظيم مجتمعاتنا لإفساح المجال للمسنين

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة