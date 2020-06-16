اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. الشرطة الأردنية تنقذ امرأة وابنتها من سيارة مشتعلة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:06 ص
فيديو.. الشرطة الأردنية تنقذ امرأة وابنتها من سيارة مشتعلة السيارة بعد اشتعالها
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مشهد يدل على الشجاعة والإيثار، استطاعت قوات الدرك الأردنية إنقاذ امرأة وابنتها من داخل سيارة مشتعلة كانوا بداخلها، والتي كان يمكن أن تفجر في أي لحظة.  

ونشرت قوات الدرك الأردنية فيديو عبر حسابها بموقع تويتر لإنقاذ ممرضة وابنتها من سيارة مشتعلة، وعلقت قائلة: "نشامى الدرك ينقذون ممرضة وابنتها بعد اشتعال المركبة التي كانتا بداخلها".

 

وأضافت صفحة قوات الدرك: "أنقذ نشامى الدرك مساء اليوم سيدة وبرفقتها ابنتها اشتعلت النار بمركبتها في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة".

1
 

وذكرت جريدة الدستور الأردنية أن طاقم الدورية تمكن من إطفاء المركبة المشتعلة بواسطة طفايات حريق يدوية كانت بحوزتهم، وقاموا بإخراج السيدة التي ممرضه في أحد المستشفيات الحكومية وإخراج ابنتها، واللتين أصيبتا بالهلع وبقيتا داخل المركبة لحين قيام طاقم دورية الدرك بإخراجهما بطريقة آمنة، وتم على الفور الاتصال مع كوادر الدفاع المدني الدين حضروا لاستكمال الإجراءات.


قوات الدرك الأردنية

الأردن

دولة الأردن

الدرك

قوات الدرك

إنقاذ امرأة

امرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مع عودة الأندية فى الأردن.. اعرف التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:46 م

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية للأردن لدعمه في مكافحة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:55 م

مطار القاهرة يستقبل 771 من المصريين العالقين بالسعودية والأردن على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:30 م

مطار القاهرة يستقبل 512 من المصريين العالقين بالكويت والأردن على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:01 م

الأردن تخفض ضريبة المبيعات للقطاع السياحى وتقسيط الضرائب وتسهيلات بـ150مليون دينار

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة