فيديو.. الشرطة الأردنية تنقذ امرأة وابنتها من سيارة مشتعلة

كتب هيثم سلامة

فى مشهد يدل على الشجاعة والإيثار، استطاعت قوات الدرك الأردنية إنقاذ امرأة وابنتها من داخل سيارة مشتعلة كانوا بداخلها، والتي كان يمكن أن تفجر في أي لحظة.

ونشرت قوات الدرك الأردنية فيديو عبر حسابها بموقع تويتر لإنقاذ ممرضة وابنتها من سيارة مشتعلة، وعلقت قائلة: "نشامى الدرك ينقذون ممرضة وابنتها بعد اشتعال المركبة التي كانتا بداخلها".

نشامى الدرك ينقذون ممرضة وابنتها بعد اشتعال المركبة التي كانتا بداخلها



أنقذ نشامى الدرك مساء اليوم سيدة وبرفقتها ابنتها اشتعلت النار بمركبتها في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة . pic.twitter.com/hU5PxubgPa

— Jordan Darak Forces - قوات الدرك الاردنية (@DarakJo) June 15, 2020

وأضافت صفحة قوات الدرك: "أنقذ نشامى الدرك مساء اليوم سيدة وبرفقتها ابنتها اشتعلت النار بمركبتها في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة".





وذكرت جريدة الدستور الأردنية أن طاقم الدورية تمكن من إطفاء المركبة المشتعلة بواسطة طفايات حريق يدوية كانت بحوزتهم، وقاموا بإخراج السيدة التي ممرضه في أحد المستشفيات الحكومية وإخراج ابنتها، واللتين أصيبتا بالهلع وبقيتا داخل المركبة لحين قيام طاقم دورية الدرك بإخراجهما بطريقة آمنة، وتم على الفور الاتصال مع كوادر الدفاع المدني الدين حضروا لاستكمال الإجراءات.