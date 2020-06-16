عضو الكونجرس إلهان عمر تعلن وفاة والدها بـ"كورونا" وتنعيه بالعربية

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت عضو الكونجرس الامريكي إلهان عمر ذات الأصول الصومالية وفاة والدها إثر مضاعفات لفيروس كورونا، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

ونشرت الديمقراطية من ولاية مينيسوتا بيانا قال فيه باللغة العربية "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتابعت أن نور عمر محمد قد مر في وقت سابق اليوم بعد محاربة الفيروس الذي أثار جائحة عالميا وكان عمره 67 سنة.

وجاء في بيان عمر: "إنني أشعر بحزن وألم هائلين بأن والدي ، نور عمر محمد ، وافته المنية اليوم بسبب مضاعفات COVID-19 .. لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما قصده لي وكل من يعرفه. وأطلب أنا وعائلتي احترامك وخصوصيتك خلال هذا الوقت ”.

ووصلت إلهان عمر برفقة والدها إلى الولايات المتحدة عام 1995 كلاجئين من الصومال، واستقرا في نهاية المطاف في مينيابوليس.

وأصبحت إلهان عمر أول نائبة مسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلى جانب رشيدة طليب، بعد فوزهما في انتخابات عام 2018، كما أصبحت أول سيدة ترتدي الحجاب في مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الدور النشط الذي لعبته إلهان في المجلس، حيث طالبت بإلغاء مدفوعات الإيجار والرهن العقاري نتيجة الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة الوباء حاجز الـ116 ألف وفاة.

حتى وقت متأخر من يوم الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 2.1 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 116000 شخص ، وفقًا للإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.