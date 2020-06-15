اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مع عودة الأندية فى الأردن.. اعرف التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:46 م
مع عودة الأندية فى الأردن.. اعرف التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا النوادى الرياضية فى الأردن
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد النوادي الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية عودة تدريجية، حيث شددت وزارة الصحة الأردنية على جميع من يذهبون إلى النادي الرياضي  ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة الأردنية، عبر حسابها بموقع تويتر، مجموعة من الارشادات للوقاية من فيروس كورونا.

وزارة الصحة الأردنية عبر تويتر
وزارة الصحة الأردنية عبر تويتر

شملت الإرشادات  ضرورة قبل الذهاب إلى النادى، متابعة جدول النادى الرياضى لمعرفة مواعيد الحصص وتسجيل موعد مسبق للتمرين والعمل على تحميل تطبيق أمان في حال مخالطة مصابين، ولابد من ارتداء الملابس الرياضية في المنزل، حيث أن غرف تبديل المدارس ومرافق الاستحمام في النوادى الرياضة ستكون مغلقة.

الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (1)
 

وأوضحت، أنه لابد من غسل اليدين بالماء والصابون قبل مغادرة المنزل والذهاب إلى النادى الرياضى سيرا على الأقدام إذا أمكن وأخذ منشفتكم وزجاجة المياه الخاصة بكم ، والبقاء في المنزل في حال الشعور بأى أعراض أو في حال قمتم بمخالطة مصاب.

الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (2)
 

وشددت وزارة الصحة الأردنية  لابد عند الدخول إلى النادى، التوجه إلى المكان المخصص لقياس درجات الحرارة، وارتداء الكمامة في منطقة الاستقبال وخارج منطقة ممارسة الرياضة، والامتناع عن التجمهر عند المداخل والمخارج وبين غرف التمارين أو الممرات وفى حال الوصول إلى النادى مبكرا قبل موعد حصتكم عليكم ان تنتظروا في منطقة الانتظار مع ضرورة تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب وغيرها على قدر الإمكان.

الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (3)
 

ونوه على ضرورة التأكد بالتزام النادى بتوفير معقم الأيدي ووضع المناشف في الحقيبة مخصصة لكم وعدم مشاركتها مع أحد، ووضع زجاجة المياه الخاصة بكم في مكان بالقرب منكم، وعدم استعمال برادات المياه، والتأكد أن النادى والعاملين به اتباع كافة إجراءات السلامة عند مداخله أو مخارجه .

الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (4)
 

وأكدت على ضرورة الامتناع عن المصافحة والعناق والتقبيل والحفاظ على مسافة 2 متر بينكم وبين الأخرين واستخدام بطاقة الائتمان بدلا من النقد إذا أمكن ومغادرة النادى في حال عدم تطبيق إجراءات السلامة.

من جانب أخر، أرسلت دولة الإمارات  طائرة مساعدات تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، يستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس "كوفيد-19"؛ وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (5)
 
الاجراءات الاحترازية لدولة الأردن عند فتح النوادى (6)

الأردن

النوادي الرياضية

دولة الأردن

المملكة الأردنية الهاشمية

كورونا

أخبار كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية للأردن لدعمه في مكافحة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:55 م

مطار القاهرة يستقبل 771 من المصريين العالقين بالسعودية والأردن على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:30 م

مطار القاهرة يستقبل 512 من المصريين العالقين بالكويت والأردن على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:01 م

الأردن تخفض ضريبة المبيعات للقطاع السياحى وتقسيط الضرائب وتسهيلات بـ150مليون دينار

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م

الأردن يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 961

الأحد، 14 يونيو 2020 05:11 م

الأردن: كشف ملابسات جريمة قتل وقعت عام 1999 بالعقبة

الأحد، 14 يونيو 2020 03:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة