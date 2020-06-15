الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية للأردن لدعمه في مكافحة كورونا

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أرسلت دولة الإمارات اليوم /الاثنين/ طائرة مساعدات تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، يستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس "كوفيد-19"؛ وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وقال أحمد علي البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إن ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية، وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البناء في مجالات عديدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية إلى الأردن اليوم، يأتي استمراراً لهذا النهج من العلاقات القوية والمتميزة، ودعما من قيادة وشعب دولة الإمارات لأشقائنا في الأردن على احتواء أزمة "كوفيد-19".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.