اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سلبية تحليل كورونا لمدير مستشفى السنبلاوين بعد 15 يوما بالحجر الصحى

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:50 م
سلبية تحليل كورونا لمدير مستشفى السنبلاوين بعد 15 يوما بالحجر الصحى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن سلبية التحاليل الأخيرة، التى أجريت للدكتور ياسر شعيب مدير مستشفي السنبلاوين، داخل مستشفي العزل بالدقهلية، وتم نقل الدكتور ياسر شعيب إلى مستشفي الححر الصحي منذ 15 يوما بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم اجراء التحليل وعمل مسحة، اثبتت إيجابية الاصابة، وبعد نقله تم عمل 3 مسحات له وكانت جميعها إيجابية، واليوم جاءت نتيجة اختباراته سلبية للإصابة منذ أول دخول له الحجر الصحي.

واستقبلت مستشفي الحجر الصحي  الدكتور عبد اللطيف  أخصائي جراحة مسالك بولية، بمستشفي السنبلاوين العام، بعد ظهور الأعراض عليه وأصابته، وتم وضعه فى العناية المركزة بمستشفي السنبلاوين، وبعد تأكد الاصابة تم نقله إلى الحجر بتمي الامديد، وتم وضعه بالعناية المركزة لسوء حالته الصحية.

يذكر أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن خروج 30 حالة من مصابي فيروس كورونا، من مستشفي العزل الصحي بتمي الأمديد، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، وتم السماح لهم بالخروج، واشار مكي إلى أن نتيجة المسحات الأخيرة، أظهرت تحول نتائجهم من الايجابية إلى سلبية.

وقد أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمه الطبيه المقدمه من قبل الاطقم الطبية، وقدموا شكرهم للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء، واحتفل المتعافون مع الفريق الطبي بخبر سلبية النتائج وخروجهم من المستشفى.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفي العزل بالدقهلية

مدير مستشفي السنبلاوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة