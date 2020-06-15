سلبية تحليل كورونا لمدير مستشفى السنبلاوين بعد 15 يوما بالحجر الصحى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن سلبية التحاليل الأخيرة، التى أجريت للدكتور ياسر شعيب مدير مستشفي السنبلاوين، داخل مستشفي العزل بالدقهلية، وتم نقل الدكتور ياسر شعيب إلى مستشفي الححر الصحي منذ 15 يوما بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم اجراء التحليل وعمل مسحة، اثبتت إيجابية الاصابة، وبعد نقله تم عمل 3 مسحات له وكانت جميعها إيجابية، واليوم جاءت نتيجة اختباراته سلبية للإصابة منذ أول دخول له الحجر الصحي.

واستقبلت مستشفي الحجر الصحي الدكتور عبد اللطيف أخصائي جراحة مسالك بولية، بمستشفي السنبلاوين العام، بعد ظهور الأعراض عليه وأصابته، وتم وضعه فى العناية المركزة بمستشفي السنبلاوين، وبعد تأكد الاصابة تم نقله إلى الحجر بتمي الامديد، وتم وضعه بالعناية المركزة لسوء حالته الصحية.

يذكر أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن خروج 30 حالة من مصابي فيروس كورونا، من مستشفي العزل الصحي بتمي الأمديد، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، وتم السماح لهم بالخروج، واشار مكي إلى أن نتيجة المسحات الأخيرة، أظهرت تحول نتائجهم من الايجابية إلى سلبية.

وقد أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمه الطبيه المقدمه من قبل الاطقم الطبية، وقدموا شكرهم للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء، واحتفل المتعافون مع الفريق الطبي بخبر سلبية النتائج وخروجهم من المستشفى.