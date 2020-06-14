الصين تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا فى أكبر عدد منذ 13 أبريل

بكين (رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك فى أكبر عدد للإصابات منذ 13 أبريل.

وذكرت اللجنة فى بيان أن 38 حالة من الإصابات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد وأن 36 منها رصدت فى بكين، وهذا هو أكبر عدد للإصابات اليومية فى العاصمة الصينية منذ شروع السلطات فى نشر بيانات عن الفيروس، وسجلت بكين قفزة فى الإصابات الجديدة المؤكدة بعدما بدأت فى فحوص جماعية بسوق شينفادى الواقعة بحى فنغتاى فى جنوب غرب العاصمة.

وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة تخص مسافرين وفدوا من الخارج 17 منهم فى إقليم قوانغدونغ، وأعلنت الصين أيضا عن رصد تسع حالات بدون أعراض.

ووصل العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا فى الصين إلى 83132 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634، ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.