محافظ الدقهلية يتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الثانوية العامة

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم المقر الرئيسى لتوزيع مستلزمات تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة ، وأدوات الوقاية والحماية للطلاب والمراقبين ، والإداريين ورؤساء اللجان لتسع محافظات ، وذلك بمقر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين وكان فى استقباله المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية مقار تخزين مستلزمات التطهير والتعقيم وجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكد من توافر أدوات ومعدات الحريق بالمكان حفاظا على الموارد المادية والبشرية فى حال حدوث أى طارئ .

وتفقد محافظ الدقهلية مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول" يرافقه عبد القادر ابراهيم عبد القادر رئيس اللجنة وأكد مختار على ضرورة ضمان النزاهة والشفافية فى سير الامتحانات والسهولة واليسر فى توزيع أوراق الامتحانات وكراسات الاجابة مؤكدا توفيره لكافة الدعم اللازم لتيسير أداء الأعمال وضمان نزاهتها.

وأكد مختار على ضرورة التعقيم والتطهير اليومى لكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع اللجان، والتأكيد على ارتداء الكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والامكانات أمامهم.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدقهلية هى المركز الرئيسى التى ينطلق منها توزيع المستلزمات الطبية اللازمة التى تشمل كمامات وجونتيات، وفيس شيلد، وكاشف حراري،ويتم توزيعها على 9محافظات هى ،الدقهلية ،الشرقية ،الاسماعلية،دمياط،شمال وجنوب سيناء، بورسعيد،السويس، الغربية،للتوزيع على الطلاب والمراقبين والملاحظين،مقدرى الدرجات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب بالثانوية العامة بالدقهلية 47 ألف و732 طالب منهم 23ألف و56 علمى علوم، و8178 علمى رياضة ،و16 ألف و49 شعبة أدبى فى 156 لجنة موزعة على 181 مدرسة ،بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية،وان عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة فى اللجنة الواحدة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم حول سبل حماية الطلاب وكوادر العملية التعليمية خلال الامتحانات.

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات

محافظ الدقهليةيتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير لجان الامتحانات