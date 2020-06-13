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سوريا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 170

السبت، 13 يونيو 2020 10:06 ص
سوريا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 170 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المكتب الإعلامى لوزارة الصحة السورية فى بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170، منوهة برصد شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلادة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.

كانت وزارة الصحة السورية، حذرت من خطورة الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسئولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي، لافتة إلى أن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.

ولفتت وزارة الصحة السورية، إلى أنها تمكنت من احتواء الجائحة بتدابير سريعة والوصول إلى الثبات الوبائي إلا أن أي تصرف غير مسئول قد يعيد سوريا إلى منطقة الخطر لاسيما مع تصريحات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بأن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءًا في أنحاء العالم، مطالبة بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الفردية لا الخوف والهلع وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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