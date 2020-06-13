حفيدة تشرشل تدعو لوضع تمثال جدها فى المتحف: الملايين اعتبروه بطلا

كتبت رباب فتحى

قالت إيما آيتون، حفيدة ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، أن تمثاله الذى استهدفه المتظاهرون "قد يكون أكثر أمانًا في المتحف"، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقالت حفيدة الزعيم في زمن الحرب، 29 سنة، وهى شخصية بارزة في حركة "حياة السود تهم" إن وضع التمثال في متحف "فوز للجميع". وأضافت إنها أصيبت "بالصدمة" لرؤية التمثال يغطى، على الرغم من أنها تفهم أسباب ذلك. وبينما اعترفت بأن بعض وجهات نظر جدها ستعتبر غير مقبولة اليوم، إلا أنها قالت إن الملايين من البريطانيين اعتبروه حقًا كبطل.

وقالت لبرنامج توداى على بي بي سي راديو: "لقد كان رجلاً قويًا ومعقدًا ولديه أفعال جيدة لا نهاية لها أكثر من الأفعال السيئة فى سجل حياته."

وأضافت: "حتى الآن كان يُعتبر منقذ هذا البلد وأحد أعظم الديمقراطيين والبرلمانيين في هذا البلد. هذا هو السبب في وجود التمثال.لم يكن الناس ينظرون إلى السجل الكامل للأشخاص عندما وضعوا تماثيل لهم. إذا فعلوا ذلك، لكنا نعيش في بلد خالي من قواعد التماثيل، على ما أعتقد".

وقال شقيق إيما، السير نيكولاس سوامس النائب المحافظ، لصحيفة "ديلي تليجراف" يوم الجمعة، إن الحادثة التي وقعت خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي ، والتي كُتبت فيها كلمة "عنصرية" على النصب ، تظهر أن المجتمع البريطاني "فقد بوصلته".

في غضون ذلك، قالت آيتون لبي بي سي: "أعتقد أن هذه التماثيل يجب أن يتم نقلها إلى متحف أعتقد أنه فوز للجميع. لم يعد هذا يسيء إلى الأمة السوداء، ولكن علينا الحفاظ على تاريخنا والحفاظ على أولئك الذين يرغبون في رؤية ذلك".

وأكدت أن أي تمثال لأشخاص تحدثوا بشكل سلبي ضد السود سيكون مهينًا. لأي رجل".

أخبرت شرطة العاصمة أولئك الذين يخططون للانضمام إلى مظاهرات مناهضة للعنصرية يوم السبت أنها يجب أن تتوقف بحلول الساعة الخامسة مساءً.

في محاولة لتجنب تكرار الاشتباكات العنيفة مع الشرطة الأسبوع الماضي، قيل للمتظاهرين إنه يجب عليهم الالتزام بالطريق المخطط له من هايد بارك إلى وايتهول.

يخشى الضباط أن تكون الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي أثارتها وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة الشهر الماضي مستهدفة من قبل المظاهرات المضادة من قبل مجموعات اليمين المتطرف.