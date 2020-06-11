حصاد الوزارات.. ‎حظر التجول من 8 مساء حتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل

رضا حبيشى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا ‎

التعليم تعلن مقرات قبول الاعتذارات من المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية ‎

التعليم: أسئلة امتحان الدبلومات فيما درسه الطالب من بداية العام حتى 15مارس ‎

إنفوجراف.. جدول امتحانات الثانوية المعدل بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو ‎

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو ‎

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا