حصاد الوزارات.. ‎حظر التجول من 8 مساء حتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
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إنفوجراف.. جدول امتحانات الثانوية المعدل بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع
حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو
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فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا
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