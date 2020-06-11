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التعليم: أسئلة امتحان الدبلومات فيما درسه الطالب من بداية العام حتى 15مارس

الخميس، 11 يونيو 2020 10:37 ص
التعليم: أسئلة امتحان الدبلومات فيما درسه الطالب من بداية العام حتى 15مارس طلاب الثانوي الفنى ــ أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 70   لسنة 2020، بتاريخ 30 مارس 2020، بشأن نظام الدراسة والتقويم للفترة المتبقية، من العام الدراسى 2020 - 2019 بمدارس التعليم الفنى، وأكدت الوزارة، أنه يعمــل بأحكام مــواد هــذا القرار عــن الفترة المتبقية من العام الدراسى 2020 - 2019 فقط، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  ويسرى ذلك على جميـع مـدارس التعليم الفنى الرسمية والخاصة نظـامى "3 ، 5" سـنوات ، والمـد ارس المهنيـة، ومدارس التعليم المزدوج ، ومدارس التكنولوجيا التطبيقيـة ، وكـذلك يـسرى علـى الطلاب المنتظمين ، وطلاب تغيير المسار ، وطلبة الدمج وطلبة المنازل ، والعمال .

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقييم للطلاب عن الفصل الدراسى الثـانى للـصفين الأول والثانى من مدارس التعليم الثانوى الفنى (نظام السنوات الثلاث ) ، والصفوف : الأول ، والثانى ، والثالث ، والرابع (نظام السنوات الخمس ) ، من خلال بحث تطبيقى فـى نهايـة الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020- 2019 ، شـريطة مراعـاة الـصف الدراسى ، والشعبة ، والتخصص ، والمرحلة التعليميـة (ثـلاث سـنوات أو خمـس سنوات) ، ويكون الهدف منه قيام الطالب بالاطلاع على محتـوى المـادة الدراسـية ، حتى موعد تعليق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 2020ـ 3 ـ 15 وإكساب الطالـب عددا من مهارات البحث يتناسب مع مرحلته الدراسية ، وتنميـة مهـارات العـرض، والتنظيم وإبداء الرأى ، ودعم مهارات التفكير التأملى ، وتوجيه الطالب للتعلم الذاتى ، والتأكيد على أن اندماجه  فى عملية التعليم فرديا أو جماعيا، واستثمار الطالب للمواقـع ، والروابط المتضمنة على بنك المعرفة المصرى ، ومنتديات قطاع التعليم الفنى.

وشددت الوزارة على أن تكون الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى البحث التطبيقـى، بـديلاً عـن امتحان الفصل الدراسى الثانى، وتضاف درجاتـه إلـى الفـصل الدراسـى الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولاً عن إعلان النتيجة ، بعد اسـتيفاء متطلبـات المرحلـة، البحث التطبيقى ، بالإضافة إلى حضور التدريبات العملية اللازمة ، قبل بدايـة العـام الدراسى القادم) .

وبالنسبة لصفوف النقل : الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث ) : يتم حضور الطالب مـدة ثلاثـة أسـابيع دراسـة عمليـة بالمـدارس ، قبـل بدايـة العام الدراسى الجديد ، لتقييم الجانب العملى والمهارى ، بع د إعداد البحث التطبيقـى ، قبل إعلان النتيجة .

وفى الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع بالمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس ) : يتم حضور الطالب مـدة ثلاثـة أسـابيع دراسـة عمليـة بالمـدارس ، قبـل بدايـة العام الدراسى الجديد ، لتقييم الجانب العملى والمهارى ، بعد إعداد البح ث التطبيقـى ، قبل إعلان النتيجة .

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمواد التى لا تُضاف إلى المجموع بـصفوف النقـل بمـدارس التعليم الفنى يكتفى فيها بما تم دراسته عن الفترة التى حـضرها الطالـب مـن بدايـة الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق الدراسة 15 من مارس 2020.

وقالت الوزارة، بالنسبة لشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث  ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) : سوف تشمل الامتحانات كل ما تم تدريسه للطالب فى العـام الدراسـى (الفـصل الدراسى الأول ، بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق ا لدراسة فى 15 مارس 2020 مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام ، واتخـاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب ، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان ، وزيادة عدد اللجان .


 


التربية والتعليم

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