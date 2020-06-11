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فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:57 ص
فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك فيديو يكشف أن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى ڤيروس كورونا للمحيطين ونصحت المواطنين بارتدائها للحماية من العدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 10289 حالة حتى اليوم بعد خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.




 


الصحة

فيروس كورونا

المواصلات

الكمامة

اليوم السابع بلس

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