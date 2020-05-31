حبس عاطل قتل شقيقه وتخلص من جثته بمصرف بالشرقية

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب، موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2495 لسنة 2020، إداري صان الحجر.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعي" السيد ع إ ال" 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه أثار إصابات بالرأس، وتبين قيام شقيقه " ر" بإرتكاب الواقعة بالإستعانة ب" س" شقيق زوجته، ومعهما أخرين.

وتبين أن " ر" طمع في شقيقه الذي كان يقيم في القاهرة وحضر قريبا للاقامة في صان الحجر، فخطط لسرقة التروسيكل منه، وقام بالإستعانة بالمشتركين معه، بالتخلص منه في مياه مصرف أبو لبن، بعد تسديد ضربات موجعة له بخشبة علي رأسه،تم القبض علي المتهمين وتم إحالتهما إلي النيابة العامة.