اليوم السابع
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حبس عاطل قتل شقيقه وتخلص من جثته بمصرف بالشرقية

الأحد، 31 مايو 2020 04:41 م
حبس عاطل قتل شقيقه وتخلص من جثته بمصرف بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت النيابة العامة بالحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم،  برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عاطل ومعه 3 آخرين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم  بالاشتراك معه في قتل شقيقه وسرقة التروسيكل منه، وتم التخلص من جثته بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر، وقد اعترف المتهمون  بارتكاب الواقعة أمام أحمد علام، وكيل أول نيابة الحسينية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب، موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2495 لسنة 2020، إداري صان الحجر.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعي" السيد ع إ ال" 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه أثار إصابات بالرأس،  وتبين قيام شقيقه " ر" بإرتكاب الواقعة بالإستعانة ب" س" شقيق زوجته، ومعهما أخرين.

وتبين أن " ر" طمع في شقيقه الذي كان يقيم في القاهرة وحضر قريبا للاقامة في صان الحجر، فخطط لسرقة التروسيكل منه، وقام بالإستعانة بالمشتركين معه، بالتخلص منه في مياه مصرف أبو لبن، بعد تسديد ضربات موجعة له بخشبة علي رأسه،تم القبض علي المتهمين وتم إحالتهما إلي النيابة العامة.

 

 


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صان الحجر

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مصرف ابو لبن

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