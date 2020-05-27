أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

إعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

ننشر جدول تقسيم صرف معاشات يونيو منعا للتكدس والوقاية من كورونا

وزير الأوقاف: خطة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل و320 ألف متر سجاد جديد

وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة

التعليم: تسليم جدول الثانوية العامة لرؤساء لجان السير لوضعه بمدخل اللجان

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس