اليوم السابع
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ننشر جدول تقسيم صرف معاشات يونيو منعا للتكدس والوقاية من كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:49 م
ننشر جدول تقسيم صرف معاشات يونيو منعا للتكدس والوقاية من كورونا اجراءات صرف معاشات شهر يونيو 2020
كتب مدحت وهبة

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح الإثنين الموافق الأول من يونيو واستمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يونيو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين، أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد .
 
اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وزارة التضامن لصرف معاشات يونيو بجدول منظمة منعا للتكدس والوقاية من كورونا
 
1- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.
 
2- من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.
 
3- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.
 
4 - من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو .
 
5- صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأثنين 1 يونيو.
 
6- صرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه
 
7- تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على آخر تنشيط ، سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
 
8- توفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف و تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.
 
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التضامن

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