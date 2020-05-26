التعليم: تسليم جدول الثانوية العامة لرؤساء لجان السير لوضعه بمدخل اللجان

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد، والذى تم اعتماده عقب تغيير وترحيل الامتحانات إلى 21 يونيو المقبل، تم إرساله إلى المديريات والمدارس، وسيتم تسليمه إلى رؤساء لجان سير الامتحانات خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تعليقه ووضعه فى مكان بارز فى لجنة الامتحان حتى يكون الطالب على دراية بالمواد وترتيبها داخل الجدول أثناء انعاقد الامتحانات.

وطالبت المصادر من طلاب الثانوية العامة ضرورة الإطلاع على الجدول الجديد بكل دقة، مؤكدة أنه لا تغيير فى ترتيب المواد ولكن يجب على الطلاب معرفة التوقيات الزمنية لامتحان المواد الدراسية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.