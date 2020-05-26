وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة

كتب على عبد الرحمن

بتكليف من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة المشرفة علي مشروع مسار العائلة المقدسة وذلك بحضور 34 مشاركاً من بينهم قيادات الوزارة وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي يمر بها المسار وممثلين لوزارة السياحة والآثار ( ممثلة في هيئة التنمية السياحية) و الكنيسة القبطية المصرية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضارى ومجلس النواب .

وخلال الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شئون مكتب الوزير حرص الدولة على استكمال هذا المشروع القومى المهم الذى يستلزم تضافر جهود كافة الجهات المعنية ، مؤكداً أن كل من وزارتى التنمية المحلية والسياحة قد وفرتا لكل محافظة الإعتمادات المالية المطلوبة خلال الفترة الماضية نظراً لأهمية المشروع ثقافياً وسياحياً ودينياً للدولة المصرية ، والذى يحظى باهتمام عالمى ، كما يتابع تطورات هذا المشروع بصورة دورية كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء .

وشدد شعراوى على حرص القيادة السياسية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق بإسم مصر وحضور دولى رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى .

وخلال الإجتماع توافقت اللجنة على أن التاريخ الذى كان قد تم تحديده لإطلاق المشروع والإحتفال بافتتاحه رسمياً فى الأول من يونيو 2020 والذى يتوافق مع ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر ، قد يحتاج للمراجعة وتحديد موعد جديد نظراً للتداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد على مصر ودول العالم أجمع .

وأشارت اللجنة إلى أهمية استكمال كافة مراحل البنية التحتية للمشروع والحفاظ على ما تم إنجازه بكافة المحافظات خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى يجب أن يستمر ويتم وفقاً للتوقيتات المحددة لتنتهى مختلف محافظات الجمهورية فى أقرب وقت من كافة الأعمال المحددة بمسارات المشروع المختلفة .

وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة سرعة استكمال الدراسات والخرائط الاستثمارية الخاصة بنقاط المسار والمتاح طرحها قبيل افتتاح المشروع وعرضها على الراغبين للاستثمار ، بالإضافة إلى ذلك تم تكليف هيئة التنمية السياحية بالإستمرار فى دراسة الأسلوب الأمثل لوضع البرامج الخاصة بالترويج لنقاط المسار وبحث إنشاء شركة لإدارة المشروع ، كما تم الإتفاق على أن يكون جهاز التنسيق الحضارى استشارى عام للمشروع .

واتفقت اللجنة أيضاً على ضرورة الإسراع والانتهاء من بعض القضايا التى تم بحثها ومنها انشاء المرسى الجديد عند كنيسة المعادى ، كما تبادل ممثلو المحافظات عرض بيانات مصورة لما تم انجازه على أرض كل محافظة وبدى واضحاً مدى الجدية والرغبة الصادقة للانتهاء من المسار فى الوقت الذى سبق تحديده ، كما تم الاتفاق على إعطاء المزيد من الاهتمام بتحسين مخرجات المشروع ليتواكب الافتتاح مع مناسبة دينية هامة خلال الشهور القادمة .

وأكدت اللجنة حرصها على متابعة العمل الجاد الذى تقوم به المحافظات الثمانية ودعم أى احتياجات فى هذا الشأن ليكون المشروع جاهزاً للافتتاح فى الوقت الذى تحدده الدولة المصرية.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير متكامل حول ما تم إنجازه فى المشروع للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة .