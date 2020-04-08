اليوم السابع
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52 قيادة بجامعة بنها تتنافس على عدة وظائف لمناصب فى الكليات

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:10 م
52 قيادة بجامعة بنها تتنافس على عدة وظائف لمناصب فى الكليات جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الأمن الجامعى، وأمين كلية الزراعة، وأمين كلية التربية، وأمين كلية هندسة شبرا، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث، ومدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 52 متقدماً.
 
واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.
 
وأكد الدكتور السعيد أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.
 
يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتورجمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.
 
كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضوا من الخارج. 
 
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها بعد الانتهاء من عملها إلى رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

 


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