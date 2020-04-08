اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:46 م
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مواطنون يتبرعون بـ15سرير رعاية و8 أجهزة تنفس صناعى لمستشفى صدر المحلة.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:01 م
مواطنون يتبرعون بـ15سرير رعاية و8 أجهزة تنفس صناعى لمستشفى صدر المحلة.. صور تجهيزات مستشفى صدر المحلة
الغربية - عادل ضرة

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تبرع عدد من المواطنين من مدينتي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية، بـ15 سرير عناية مركزة بجميع مستلزماتها و8 أجهزة تنفس صناعى و20 سرنجة اليكترونية بتكلفة 5 ملايين جنيه لمستشفى صدر المحلة، والتي تحولت لعزل صحي لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

صرح بذلك الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة، موجها الشكر للمجتمع المدني لدعمهم ومشاركاتهم الإيجابية وحرصهم على مساندة الدولة ومسانده الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام المواطنين بالاتفاق مع بعض شركات الاجهزة الطبية وتم التعاقد مع 15سرير عناية مركزة بجميع مستلزماتهم، و8اجهزة تنفس صناعى و20سرنجة اليكترونية للعناية المركزة بتكلفة 5مليون جنيه، وتم توريد 15سرير و4اجهزة تنفس صناعى و20سرنجة، على يتم توريد الـ4اجهزة الأخرى للمستشفى خلال الايام القليلة القادمة.

من ناحيه أخرى، استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إحدى السيدات التى رفضت ذكر اسمها والتى تبرعت ببعض الأجهزة الطبية التى تحتاجها مستشفى كفر الزيات العام ، لخدمة المرضى خاصه بعد تحويلها لمستشفى عزل لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

وتبرعت السيدة بجهاز شفاط أرضى كهربائى سعة 5 لتر، و5 فلوميتر اكسجين بالمرطب، و 5 جلسات استنشاق، وجهاز سى باب، وجهاز باى باب بتكفة 84 ألف و500 جنيه.

من ناحية أخرى وزع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة ، 4آلاف كمامة طبية معقمة على الأطقم الطبية بمستشفيات المحلة العام والحميات والصدر ومركز القلب كمرحلة أولى، لتوفير المستلزمات الطبية وادوات الوقاية الشخصية، كمرحلة أولى للحد من انتشار فيروس كورونا، يأتى ذلك ضمن مبادرات مشاركة المجتمع المدنى الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبرع كل المحاسب محمد الجندى ومحمد سلطان من شباب مدينة المحلة بشراء الكمامات لتوزيعها على فرق الجيش الأبيض بالمستشفيات، لاستخدامها فى تعاملاتهم مع المرضى المترددين على المستشفيات، خاصة وأنهم خط الدفاع الأولى عن مصر فى مواجهة فيروس كورونا.

 

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مستشفى صدر المحلة

مدير مستشفى صدر المحلة

اجهزة تنفس صناعى

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