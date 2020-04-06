تحرير 74 محضر تموينى وضبط مصنع عصائر مجهولة المصدر بسوهاج(صور)

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 74 محضر تموينى متنوع وضبط مستودعين دقيق تصرفا كميات دقيق بقيمة 87 ألف و290 جنية، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصائر مجهولة المصدر، وإعدام أغذية فاسدة، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح محمد عبد الحميد امبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه بتنفيذ حملة لضبط الأسواق بقرية بلصفورة اسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر عدم لف شاش ، و 6 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان الأسعار.

وقال على يوسف ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم ضبط 100 قطعة من الباتية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بداخل سيارة مواد غذائية وتم إعدامها فى الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة المراغة قال حازم أبو الخير رئيس المركز أنه تم تحرير محضر جنحة لصاحب مستودع دقيق استولى على كميات من الدقيق المدعم بمبلغ 34790جنيه، كما تم تحرير محضر جنحة لا أخر لصحاب مستودع استولى على كميات من الدقيق، بمبلغ 52500جنيه، وتم تحرير 3 محاضر جنحة لأصحاب المحلات التجارية، وتحرير عدد 9 محاضر ضد اصحاب المخابز البلدي.

ومن جانبه أشار على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان اسعار ورفع 8 مضبوطات متنوعة فى حملة مكبرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين .

ولفت شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى تنفيذ حملة مكبرة بالعسيرات، ومنطقة كوبرى أولاد على حيث تم الإبلاغ عن شخص يقوم بجمع الحيوانات النافقة والمريضة ويقوم بذبحها وبيعها للمواطنين وتم ضبط 200 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الأدمى و تم تحرير محضر بالواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى أنه تم تحرير 8 محاضر منها " 4 محاضر نظافة، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية"، كما تم إعدام 20 كيلو جرام لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى غلق مقهى بقرية الحواويش وضبط 3 شيش وتم تحرير عدد ٤ محضر عدم اعلان عن الأسعار، لافتا إلى أنه فى قرية نيدة تم تنفيذ حملة لضبط الاسعار وللتأكد من سلامة الاغذية واللحوم، كما تم غلق وتشميع مصنع لتعبئة العصائر مجهولة المصدر بالصوامعة شرق وضبط 13435 زجاجة مستخدمة من قبل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وذكرت فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج أنه تم تحرير 7 محاضر بيئة بمحيط مستشفى سوهاج العام، وتم نقل المخلفات إلى المدفن الصحى بالجبل الغربي.

وفى مركز ومدينة البلينا لفت أحمد البدرى رئيس المركز إلى القيام بحملة مكبرة بقرية برديس أسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 8 محاضر نظافة عامة، و 4 قرار إعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر ضبط زيت تموين مدعم لعدد 36 زجاجة، و 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع أعلى من التسعيرة.



حملات تمويينية بمراكز سوهاج



حملات تمويينية بمراكز سوهاج



حملات تمويينية بمراكز سوهاج



حملات تمويينية بمراكز سوهاج



حملات تمويينية بمراكز سوهاج