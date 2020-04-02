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مكتبة الإسكندرية: أفلام تسجيلية وحفلات موسيقية على قناتنا بـ"يوتيوب"

الخميس، 02 أبريل 2020 01:59 م
مكتبة الإسكندرية: أفلام تسجيلية وحفلات موسيقية على قناتنا بـ"يوتيوب" مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية، التواصل مع جمهورها عبر قناتها على "يوتيوب"، من خلال عرض الأعمال الثقافية والفنية الإبداعية التي قدمتها على مدار سنوات بهدف رفع الوعى، والارتقاء بالذوق العام، وإيجاد مجالات تلاقى مع جمهور عريض يقضى جانبا كبيرا من وقته فى البيت التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

 

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تأتي تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي يشجع الاطلاع علي الأنشطة الثقافية، والفنية، عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود ظرف استثنائي عالمى يحول دون عقد أنشطة أو فعاليات تشارك فيها أعداد كبيرة من الجمهور. وأضاف أن المكتبة  مؤسسة رائدة في مجال العالم الرقمي، ولديها رصيد كبير من الإنتاج الثقافى والفنى مثل الافلام التسجيلية والحفلات الفنية والمؤتمرات وغيرها التي ترغب في اطلاع الجمهور عليه، من مصر وخارجها، وقد اتخذت عدة خطوات في سبيل ذلك منذ فترة، حيث وضعت نحو مائتى ألف كتاب علي شبكة الانترنت، والآن تقدم أعمالها الثقافية والفنية علي قناة اليوتيوب.

 

وتعرض مكتبة الإسكندرية مجموعة من الأفلام التسجيلية عن شخصيات لها اسهام تاريخي وثقافي ووطني مثل الرئيس عبد الناصر، والامام محمد عبده وسفير السلام بطرس غالى والفنان فاروق حسنى والفنان ادم حنين وعلى باشا مبارك، وكذلك عدد من الأفلام الوثائقية عن مكتبة الاسكندرية والمنتزة والصوبة الملكية وموسوعة وصف مصر، وحفلات موسيقية للمايسترو راجح داود والفنانين محمد محسن ودينا الوديدي وحنان ماضي ونسمة محجوب وعلي الهلباوي، وفريق مسار اجباري والمولوية وسماعي واوركسترا مكتبة الاسكندرية.


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