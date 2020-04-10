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صربيا تفرض حظر تجول لمدة 60 ساعة بسبب عيد الفصح

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:58 ص
صربيا تفرض حظر تجول لمدة 60 ساعة بسبب عيد الفصح الوضع فى صربيا
كتبت هناء أبو العز

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فرضت الحكومة الصربية حظر التجول لمدة 60 ساعة لعطلة عيد الفصح المقبل، حيث لا يُسمح لأحد بمغادرة منزله أو شقته من الجمعة 5 مساءً إلى الاثنين 5 صباحًا بدون تصريح خاص.
 
وأعلنت السلطات فى بلجراد أن حظر التجول كان لمدة 40 ساعة فى نهاية الأسبوع ساريًا من السبت 1 ظهرًا إلى الاثنين 5 صباحًا، بينما يظل حظر التجول سارى المفعول فى أيام العمل ويمتد من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا فى اليوم التالى.
 
وتتخذ صربيا إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، حيث ينطبق حظر الخروج الأساسى على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى المجتمعات الريفية 70 عامًا.
 
ووفقا للبيانات الرسمية أصيب 2447 شخصًا فى صربيا بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 61.
 
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن عن ثبوت إصابة نجله بفيروس كورونا كوفيد 9 المستجد، موجها اللوم الى مسئولي الدولة واتهمهم بالاستهانة بالتهديد الوبائى، وكذا ألقى بالمسئولية على عاتق الصرب العائدين بشأن تفشي الفيروس داخل الدولة، زاعما أن كثيرين منهم يعرفون أنهم مصابون.
 
وقال فوتشيك، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، 'لقد خرج بعضهم من الحجر الصحي، والبعض الآخر يعرف أنهم مصابون ولكنهم جاءوا إلى صربيا للعلاج مجانًا، لذلك لا تسألوا أنفسكم لماذا لدينا عدد أكبر من المصابين؟".

صرييا

كورونا

نجل الرئيس الصربى

أوروبا

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