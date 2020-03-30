إندونيسيا تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1414

أعلنت الصحة فى إندونيسيا اليوم الاثنين، تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1414، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، وفى وقت سابق أكد مسئول بوزارة الصحة الإندونيسية إصابة 130 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1285. وقال أحمد يوريانتو المسئول بوزارة الصحة، إن 12 شخصا توفوا بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 144. وأضاف أن 64 شخصا تماثلوا للشفاء.

وأكد يوريانتو، أن البلاد أجرت اختبارات الكورونا على أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وكان قد وثق أحد سائقى السيارات شريطا مصورا لعملية تطهير الشوارع فى أندونيسيا باستخدام شاحنة كبيرة تقوم بضخ المطهرات على أطراف الطريق وعلى المناطق المحيطة بها، ويظهر الفيديو شاحنة كبيرة تقوم برش السوائل المطهرة فى مختلف الاتجاهات، حيث اجتاحات طريقا سريعا مزدحما، وتشبه هذه الطريقة تلك التى تقوم بها البلديات فى غسيل الشوارع.

ووفقا لناشر الفيديو، فإن راكبى الدراجات النارية والمشاة الذين لم يكن لديهم الوقت الكافى لمغادرة المكان، قد حصلوا على كمية جيدة من المطهرات المخصصة للقضاء على فيروس كورونا .

وكان أحمد يوريانتو المسئول بوزارة الصحة الإندونيسية، قال إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة، وأضاف، أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالى الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.