5 منظفات فى مطبخك تقضى على فيروس كورونا.. أيهم الأقوى لحمايتك من الاصابة؟

كتبت أمل علام

قالت صحيفة" The Sun" البريطانية، إنه مع اكتشاف العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة 9 أيام، من المهم التأكد من أنك تفعل كل ما في وسعك للتخلص من أي آثار للإصابة بالعدوى.

وقال الصحيفة، مما لا شك فيه أن غسل اليدين بعد تواجده في الأماكن العامة هو مفتاح الحد من انتشار فيروس كورونا Covid-19، ولكن ماذا يجب أن نفعل في منازلنا للقضاء عليه؟





المطهرات للقضاء على كورونا

قالت الدكتورة لينا كيريك، الأستاذ المساعد في الهندسة البيئية، حول أفضل المنظفات المنزلية التي تستخدمها لحماية نفسك وعائلتك من فيروس كورونا Covid-19، حيث انه من المقلق أن تستمر الجسيمات لأيام بدلاً من ساعات أو دقائق على الأسطح.

لذا، ما مدى جودة منتجات التنظيف الموجودة بالفعل في مطبخك في قتل فيروس كورونا؟

تعرف على أهم المنظفات التى تقتل فيروس كورونا..

1. الماء والصابون..

يعتبر الصابون والماء خط الدفاع الأول لإزالة الفيروس من الأسطح، يتداخل الصابون مع الدهون الموجودة في غلاف الفيروس، ويزيل الفيروس من على الأسطح، ثم يتم شطفه بواسطة الماء.

بالطبع، تحتاج أيضًا إلى غسل يديك عند دخولك من المتاجر وغسل طعامك كالمعتاد.

2. التبييض" الكلور "..

العنصر النشط في المبيض" هيبوكلوريت الصوديوم" فعال جدا في قتل الفيروس، تأكد من ترك المبيض للعمل لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم امسح السطح بقطعة قماش نظيفة.

يعمل المبيض عن طريق تدمير البروتين، وما يعرف باسم حمض الريبونوكليك (RNA) للفيروس، هذه هي المادة التي تعطي مخططًا لصنع المزيد من جزيئات الفيروس عندما تصاب بالعدوى، تأكد من استخدام المبيض" الكلور" حسب التوجيهات على الزجاجة.

3. الكحول ..

الكحول المستخدم فى الجراحة من إيثانول الكحول، ثبت أن الإيثانول يقتل الفيروسات التاجية في أقل من 30 ثانية، مثل المبيض، يدمر الكحول البروتين والحمض النووي الذي يتكون منه الفيروس، بلل قطعة قماش بالكحول، وافركها على الأسطح، سيتبخر، ولن تحتاج إلى مسحه.

4. مناديل الأسطح..

العنصر النشط في مناديل الأسطح يوجد فيه مطهر عادة كلوريد البنزالكونيوم، تعمل المناديل عن طريق إزالة الجراثيم من خلال الضغط الذي تستخدمه عند استخدامها، ثم تلتصق الجراثيم بالمسح، كما أنها تترك طبقة من المطهر على السطح تعمل على قتل الجراثيم، يعمل المطهر بشكل جيد على البكتيريا، وكذلك على فيروس كورونا.

5. مطهرات اليد..

العنصر الرئيسي في مطهرات اليد التي ستقتل فيروس كورونا هو الإيثانول" الكحول"، لكن تركيزه في المطهر مهم جدًا، يجب أن يكون أكثر من 70 % ، واذا لم تتوافر هذه النسبة لن تقتل الفيروس بشكل فعال، شيء واحد يمكنك القيام به أيضًا هو التأكد من تطهير الأماكن التي تقضي وقتًا فيها بانتظام.

وحذرت الصحيفة، من أن آلاف المصابين تتطاير منهم آلاف القطرات الدقيقة التي تحتوي على فيروس كورونا في كل مرة يسعلون فيها، حيث يمكن لفيروس كورونا البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.

لذا عن طريق فتح النافذة، يمكنك التخلص من القطرات وتفريقها وتقليل كمية الفيروس في الهواء مما يقلل من خطر العدوى للآخرين، موضحة أننا نعيش في قلق نتيجة انتشار فيروس كورونا فى العالم كله، ولكن من المطمئن أن نعرف أن لدينا بعض الأسلحة التي يمكننا استخدامها لمحاربة فيروس كورونا Covid-19 في منازلنا.

وتنصح الصحيفة، بضرورة الاستمرار في غسل يديك، واستخدم مطهرًا لليدين بنسبة 70 %، من الكحول للتخلص من الفيروس، وافتح نافذة للسماح بدخول هواء الربيع للوقاية من الفيروس.