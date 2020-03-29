محافظ الدقهلية: خطة لكنس وغسيل وتطهير الشوارع والميادين بنطاق المحافظة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ، فقد تم إعداد خطة متكاملة لكنس وغسيل وتطهير الشوراع والميادين بنطاق المحافظة ، وذلك خلال أوقات حظر المواطنين والسيارات يوميا بعد السابعه مساء .

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه كلف منال الغندور السكرتير المساعد بالأشراف على أعمال تنفيذ الخطة المشار إليها بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ، وأضاف المحافظ ، أنه تم مساء أمس السبت البدء فى تنفيذ أعمال الخطه بشارع الجمهورية بمدينه المنصورة بنطاق الوحده المحليه لحى غرب .

حيث تمت أعمال الكنس والغسيل والتطهير بالشارع المذكور، وأوضحت السكرتير المساعد للمحافظة ، أنه تم تزويد السيارات المكنسية بخزانات للمطهرات يتم استخدامها فى أعمال الغسيل والتطهير بعد الانتهاء من رفع الأتربه ، وذلك حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلا للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ، بكافه المناطق وفى مقدمتها الاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والميادين ومواقف السيارات والمنشآت بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية بأنه يتابع شخصيا على مدار الساعه ما يتم من أعمال بنطاق المحافظة بشأن التفعيل الكامل لكافة الإجراءات المتخذه والتعامل الفورى مع أية مستجدات على الساحه بنطاق المحافظة ، حرصا على صحة وسلامه المواطنين .

وأعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن تفاؤله الكامل بان تتجاوز مصر هذه الأزمة باذن الله ، موجها الشكر والتقدير لكافة الاطقم العاملة على ارض الواقع بنطاق المحافظه ، وثمن الدكتور مختار الوعى المستنير والجاد والتجاوب الفعال من مواطنى المحافظة والمجتمع المدنى للمشاركه مع الاجهزة التنفيذية فى مواجهة فيروس كورونا على كافه الاصعده.