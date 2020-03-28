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وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

السبت، 28 مارس 2020 02:00 ص
وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أجاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بعض الأسئلة تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحا أنه  بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات يحصلنا عليه من خلال الموقع الذى تم إطلاقه، ومتابعا، أنه بالنسبة لطلبة المنازل وذوى الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي وذوى الاحتياجات سيتم اختبارهم  من خلال أبحاث وهنشرحها في 5 إبريل 2020.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة والذين لا يوجد لديهم "أوفيس 365 وكيفية التعامل خلال الفترة  القادمة، فإن منصة إدمودو لا علاقة لها بالأوفيس 365.

وأوضح الوزير فى إجابته على سؤال:  بخصوص تسليم شرائح خطوط التابلت الخاصة بالإنترنت، حيث إن الطلبة حاليا يقومون باستلام هذة الخطوط باوراق رسمية معتمدة من مدارسهم في حين أنه لم تأت للمدارس أى تعليمات بخصوص هذا الموضوع، فهل المدارس عليها اعتماد هذه الأوراق للطلبة وتيسير استلامهم للخطوط أم أنه ليس لوزارة التعليم علاقة بتسليم الخطوط الذي يتم حاليا، قائلا، المدرسة ليس لها أى علاقة بالتعاقد للخطوط ( الشركة والطالب/ ولى الأمر).

  

 

 


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