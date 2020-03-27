ساويرس يقترح يوم للصلاة الجماعية لأديان العالم بهدف الدعاء لزوال كورونا

كتب محمد رضا

اقترح المهندس نجيب ساويرس، أن يجتمع العالم كله بمختلف الأديان للصلاة فى يوم واحد وساعة محددة للتضرع والتقرب إلى الله بالدعاء ليزيح عنا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص بمختلف دول العالم، والذى لم يكتشف له علاج حتى الآن.

وقال ساويرس، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعًا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعًا"، وأضاف "فلنختار يوم محدد وساعة محددة ونتوجه لله جميعا فى نفس الوقت والساعة بالصلاة لكى يزيح عنا هذه الغمة ويقضى على هذا الوباء".

يأتى هذا فيما سبق وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تلبيته لدعوات البقاء فى المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء فى المنزل خوفا من العدوى.

ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استياءه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس فى المنزل، وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "برنامج اليوم.. الساعة 08:30 من السرير الى الحمام.. الخروج من الحمام الى المطبخ .. تناول الإفطار".

وتابع، "بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف .. الساعة 13:00 الاكل فى المطبخ .. والساعة 14:30 سيستا على الكنبة، وبعدالظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاى الساخن مع الكعك .. العودة فى وقت متأخر الى السرير .. رحلة سعيدة".

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبى واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ130 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبى الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.