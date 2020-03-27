اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

الجمعة، 27 مارس 2020 08:30 ص
اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى تخصيص رقم تليفون واتس آب للإبلاغ عن أى بائع أو محل يبيع أى سلعة بأسعار مرتفعة أو يحتكر الأسعار استغلالاً للظروف الراهنة.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتلقى البلاغات عن استغلال التجار والمحال أو احتكار السلع الغذائية وعدم عرضها على الرقم الخاص بمبادرة صوتك مسموع، وهو واتس آب 01150606783.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

فيما وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، مطالبا المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وأن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.


احتكار السلع

استغلال التجار

التنمية المحلية

كورونا

فيروس كوورنا

اخبار مصر

سرادقات العزاء

الافراح

الدروس الخصوصية

الشيشة

حظر الشيشة

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 ص

التموين تؤكد: انتظام صرف المواد المدعمة فى مارس وتوفر كميات كبيرة من السلع

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 ص

وزير التموين يُطمئن المصريين.. على المصيلحى: "لدينا سلع تكفينا شهور ومش عاوز حد يخاف".. مخزون الدواجن يصل لـ 95% وننتج 270 مليون رغيف خبز يوميا.. ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

الخميس، 19 مارس 2020 01:40 ص

رئيس حماية المستهلك تلقينا 450 بلاغا حول حبس السلع عن التداول

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:46 م

حملات ضد المتلاعبين فى السلع ومواد التعقيم بالمحافظات.. مراقبة توافر السلع بالأسواق وتدابير لمواجهة جشع التجار.. والغرف التجارية تطمئن المواطنين.. وتؤكد توافر السلع وضخ احتياجات السوق.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة