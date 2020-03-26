104 مليون دولار تراجع بواردات السلع الغذائية المصرية بنهاية 2019

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من السلع الغذائية انخفاضا كبيرا بنهاية عام 2019، حيث بلغت نحو893 مليون و392 ألف دولار، مقابل 998 مليون و342 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ 104 مليون و950 ألف دولار.

وضمت قائمة الواردات السلعية وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدة بنود تمثل أهم الواردات خلال فترة التقرير، وتصدرها الواردات السلعية من زيت النخيل وبلغت نحو 81 مليون دولار عام 2019، مقابل 56 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت 25 مليون دولار، يليها الواردات المصرية من قطع بدون عظام من فصيلة الأبقار مجمدة بواقع 69 مليون دولار 2019، مقابل 96 مليون دولار عام 2018، بتراجع بلغ 26 مليون دولار.

وضمت قائمة الواردات أيضا، الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة بقيمة 31 مليون دولار عام 2019، مقابل 13 مليون دولار عام 2018 بانخفاض 17 مليون دولار، يليها واردات أسماك الرنجة بقيمة 23 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في فترة التقرير بتراجع بلغ 7 ملايين دولار، ثم الألبان المركزة بقيمة 17 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار، بانخفاض 7 ملايين دولار.

وحقق إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2019 نحو مليار و69 مليون دولار، موزعة على عدد من السلع تامة الصنع، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية الأكثر ارتفاعا خلال فترة التقرير، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نحو 143 مليون و911 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من منتجات الألبان، وبلغت 26 مليون دولار، والخضر المجمدة أو مبردة وبلغت نحو 13 مليون دولار، والبصل المجفف وبلغت صادراته 4 ملايين دولار، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وبلغت صادراتها 69 مليون دولار.