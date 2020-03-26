اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:19 م
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إصابة 20 جنديا من الناتو فى ليتوانيا بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:09 م
إصابة 20 جنديا من الناتو فى ليتوانيا بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أكد حلف الناتو، تشخيص إصابة 20 على الأقل من عسكرييه المنتشرين فى ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب موقع "روسيا اليوم" نقلا عن تقارير إخبارية من ليتوانا، عن المتحدث باسم كتيبة للحلف فى ليتوانيا النقيب إيفيرت يان داييلس تأكيده اكتشاف إصابة عشرة من عسكريى الكتيبة بالفيروس، حيث قال: "هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالى حاليا 20 حالة".

وأكد المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان، تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

 


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