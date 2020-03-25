اليوم السابع
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رئيس وزراء إثيوبيا ينشأ لجنة وطنية لتعبئة موارد البلاد لمجابهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:49 م
رئيس وزراء إثيوبيا ينشأ لجنة وطنية لتعبئة موارد البلاد لمجابهة كورونا رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد
كتب: أحمد جمعة

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أطلق رئيس الوزراء الإثيوبى، الدكتور آبى أحمد، اليوم الأربعاء، لجنة وطنية لتعبئة الموارد وجمع المواد المالية والعينية، وذلك ضمن جهود الحكومة الإثيوبية فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد وتأهباً لحالات الطوارئ.

 

كان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قد فرض، مساء الجمعة، حجر صحى على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 14 يوماً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال آبى أحمد، فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة الإثيوبية قررت فرض حجر صحى على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 14 يوماً لمواجهة الفيروس، ووقف الرحلات الجوية للخطوط الإثيوبية فى 30 دولة من وجهاتها فى العالم.

 

ويشار إلى أن إثيوبيا سجلت حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

وأبلغت إثيوبيا عن أول حالة إصابة بالفيروس، الجمعة الماضية وارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 12 حالات، ومنذ دخوله تعافت 4 حالات، الأربعاء الماضى.

 

كما أعلنت السلطات الإثيوبية وضع 992 شخصاً تحت المتابعة يعتقد أنهم كانوا على اتصال مع مصابين بالفيروس.

 

وأشار معهد الصحة العامة الإثيوبى إلى أن نحو 34 شخصاً موجودون حالياً فى مراكز عزل بانتظار نتائج المختبر، للتأكد من إصابتهم أو خلوهم من كورونا.

 

ودعا من يعانون أعراض الفيروس مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، بطلب المساعدة العاجلة عبر أرقام المعهد.

 

وقررت الحكومة الإثيوبية، الإثنين الماضى، إغلاق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية والتجمعات لمدة 15 يوماً، وذلك للحد من تفشى كورونا فى البلاد.


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