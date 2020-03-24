اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:49 م
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الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف فى العالم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:04 م
الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف فى العالم خرطية انتشار فيروس كورونا فى العالم
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، إن آخر إحصائيات صدرت عن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا فى العالم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، تشير إلى إصابة 372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف وفاة فى العالم، ووصل الفيروس الى 194 دولة فى العالم.

يذكر أنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، انتشرت الكثير من المواقع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى بيعها لأدوية ولقاحات لفيروس كورونا.

وقد كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أغلقت موقعًا على الإنترنت يسمى:"coronavirusmedicalkit.com "، لبيع اللقاحات الزائفة التي زعموا أنها من منظمة الصحة العالمية، وزعم الموقع أنه يتيح الوصول إلى مجموعات لقاحات منظمة الصحة العالمية مقابل رسوم شحن تبلغ 4.95 دولار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد حاليًا أي لقاحات ليفروس كورونا  COVID-19 ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات،

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه المدعي العام بيل بار المدعين الفدراليين على وقف المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا واعتبارها أولوية في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من وزارة العدل بعدم وجود لقاحات COVID-19 حاليًا لفيروس كورونا، ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات، حيث أمر قاض فيدرالي في تكساس بإغلاق الموقع، بحسب البيان.

 

 

 

     

 


كورونا

فيروس كورونا

خريطة انتشار فيروس كورونا

عدد الاصابات فى العالم

وفيات كورونا فى العالم

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