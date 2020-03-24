مرضى الكلى أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا..تعرف على أهم الأغذية لحمايتك

كتبت أمل علام

قالت موقع " boldsky"، إن فيروس كورونا هوسريع الانتشار ومن المعروف أنه يؤثر على الكلى، والقلب، والجهاز العصبي، والدم، والجهاز الهضمي، وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس الجديد.

وفقًا لمركز الكلى الأمريكي إن هناك احتمال كبير أن يكون مريض الفشل الكلوى، معرضا لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا COVID-19

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Kidney International ، أن مرضى الكلى هم أكثر عرضة لعدوى فيروس كورونا COVID-19، ويجب أن يكون التعامل وعلاج مرضى غسيل الكلى، وفقًا لبروتوكولات صارمة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين 536 مريضاً مصابين بفيروس كورونا، أصيب 36 مريضاً بضعف حاد في الكلى حدث خلال 20 يوماً بعد الإصابة بالفيروس، رغم وجود مستوى كرياتينين طبيعي في البلازما، أثر الاختلال الكلوي الحاد على عوامل مختلفة قبلية وكلوية أدت في النهاية إلى فشل متعدد الأعضاء، مما تسبب في وفاة 33 مريضًا يعانون من اختلال كلوي حاد، حيث يعتبر العمر، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة عوامل خطر للاصابة باختلال كلوي حاد.

وقالت الصحيفة، إن السبب الدقيق لأمراض الكلى لدى الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا غير واضح،كما أظهرت دراسة أخرى نتائج مماثلة أن الأفراد المصابين بفيروسات تاجية بشرية مثل السارس، وعدوى فيروس كورونا، أصيبوا بإصابات حادة في الكلى، تراوحت الحالات بين 5 إلى 15 وكان معدل الوفيات مرتفعا.

نصائح لمرضى الكلى لمنع خطر الاصابة بفيروس كورونا "COVID-19

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يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) "بالخطوات التالية التي يجب اتخاذها إذا كنت تعاني من أمراض الكلى:

1.اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول.

2.حافظ على مسافة ستة أقدام من الجميع، وخاصةً من السعال والعطس.

3. إذا كنت تشعر بالمرض وتعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، فابق في المنزل واستشر الطبيب على الفور.

فيما يلي خمسة أشياء يجب على مرضى غسيل الكلى وضعها في الاعتبار أثناء تفشي فيروسات التاجية: لا تنسى تناول علاج غسيل الكلى، اتصل بمركز غسيل الكلى بشكل منتظم، تعرف على أعراض فيروس كورونا، تجنب الخروج،وإذا خرجت احرص على ارتداء الكمامة.

أوصى مركز الكلى الأمريكي بإدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي للكلى:

أولا: الحبوب

ثانيا: الفواكه الطازجة "تجنب إضافة شراب حلو أو عصير التفاح"

ثالثا : الخضروات مثل الجزر والبازلاء والذرة والفاصوليا الخضراء والقرع الأصفر

رابعا : الأسماك مثل التونة، الكابوريا، الدجاج و السالمون.

خامسا: زبدة الفول السوداني غير المملحة أو زبدة اللوز، والمايونيز، ويمكن تناول البسكويت البسكويت العادي غير المملح.

سادسا: عصير التوت البري أو التفاح أو العنب

ثامنا: تناول اللبن الجاف أو اللبن المبخر.