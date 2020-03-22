اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 03:56 م
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71% من مرضى العناية المركزة المصابين بكورونا فى بريطانيا "ذكور"

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 م
71% من مرضى العناية المركزة المصابين بكورونا فى بريطانيا "ذكور" كورونا
فاطمة ياسر

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نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا يفيد بأن الفيروس  التاجي كورونا يؤثر على الرجال بشكل أكبر من النساء، على الرغم من أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، فقد تم تحذير الشباب أيضا.

وأوضح التقرير أنه تم ارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والعناية المركزة  من 50 حالة  في 9 مارس إلى ما يقرب من 200 حالة في 19 مارس، وهذه النسب تعد مرعبة جدا، تمثل خطورة كبيرة.

بريطانيا وكورونا
بريطانيا وكورونا

 

وقد كشفت مراجعة للعناية المركزة أن غالبية المصابين بالفيروس التاجي هم من الذكور بأغلبية قوية تبلغ 71 في المائة، ووفقا لتقريرًا من المركز الوطني للمراجعة والأبحاث في العناية المركزة (ICNARC) ، قد تضاعف أعداد المرضي الذين يحتاجون إلي  الرعاية الحرجة من بداية الأزمة حتى منتصف ليل الخميس الماضي كل ثلاث أيام.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من التحذيرات من أن الفيروس التاجي كورونا يصيب كبار السن بشكل رئيسي،و كان متوسط ​​العمر 64 عامًا فقط ، وكان 37 في المائة من المرضى أقل من 60 عامًا، فارتفع عدد المرضى بشكل غير مسبوق مع تحمل لندن العبء الأكبر من قبول الحالات، وهذا ما تسبب في شعور  كبار الأطباء الآن بالقلق من أن هذه الزيادة الهائلة يمكن رؤيتها على الصعيد الوطني في غضون أسابيع قليلة وهم يحذرون المستشفيات خارج العاصمة للاستعداد لتدفق المرضى.

 


كورونا

كورونا في بريطانيا

بريطانيا وكورونا

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