ديلى ميل: 70% من وفيات فيروس كورونا من الرجال بالصين وإيطاليا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن أن أكثر من 70٪ من وفيات فيروس كورونا في إيطاليا من الرجال فى حين كانت الاحصائيات تؤكد أن حصيلة الوفيات من النساء لم تزيد عن 30% فقط ، ووجد الخبراء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول، كما وجدت بيانات من الصين أن الرجال يشكلون غالبية القتلى جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضح تقرير "ديلى ميل" أنه توفي عدد ما يقرب من 4 آلاف شخص في إيطاليا بسبب المرض المدمر متخطيه عدد الوفيات التى شهدتها لصين وقت ظهور الوباء عندها، ولكن تبين أن أقل من 1000 منهم من النساء.

كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول ويمثلون 60 % من الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا وفقًا لوكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية.

ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك وكان 80 % من الوفيات كانت بين الرجال و 20 في % فقط من النساء ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت.

وتظهر الأبحاث في الصين ، حيث بدأ الوباء وتفاقم تفشي المرض الآن ، أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.

وأشار تقرير "ديلى ميل" أن العلماء يأكدون إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة ، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل تجعل المرضى أكثر عرضة للخطر.

قال الخبراء إنه قد يكون من الضروري أن يكون الرجال أكثر حذرا من النساء فيما يتعلق بتجنب فيروس كورونا.

يجمع العلماء الان من جميع أنحاء العالم البيانات القادمة من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء ، مثل الصين وإيطاليا ، حتى يتمكنوا من النظر في الاتجاهات والأنماط التي تظهر مع انتشار الفيروس.

منذ الأيام الأولى للوباء أبلغت الصين أن جميع الذين توفوا بسبب COVID-19 تقريبًا كانوا يعانون بالفعل من حالة صحية خطيرة مثل مرضى القلب أو السكري أو الربو.

من جانبه قال البروفيسور صبرا كلاين من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية "الحقيقة الصادقة هي أننا لا نعرف اليوم لماذا يكون فيروس كورونا أكثر خطورة على الرجال من النساء أو لماذا يكون حجم الاختلاف أكبر في إيطاليا من الصين.