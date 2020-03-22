اليوم السابع
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محافظ أسوان: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف

الأحد، 22 مارس 2020 09:33 م
محافظ أسوان: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا تنسيقياً للبدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة، والتى تشهد تكرار الكسورات والطفح المستمر من أجل تحقيق الجدية فى التعامل المباشر مع تداعيات تهالك هذه الشبكات وخاصة بطريق السادات.
 
وذلك فى بشرى سارة لأهالى مدينة أسوان لاقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات والخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ولاسيما بعد نجاح المحافظة فى عرض مطالبها فى هذا الشأن على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لأسوان.
 
وقال محافظ أسوان إنه تم تشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة واتخاذ القرارات بشأن مشروعات البنية التحية بنطاق المحافظة طبقاً للبرامج الزمنية والمواصفات الخاصة بها وذلك برئاسة المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن.
 
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، بجانب مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى المرور والطرق والكهرباء والاتصالات وغاز مصر ومركز معلومات شبكات المرافق، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان ومقاولى تنفيذ المشروع.
 
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للتنسيق المسبق بين كافة القطاعات المعنية بمشروعات البنية التحتية ومركز معلومات شبكات المرافق للقيام بتنفيذ أى أعمال فى مسار مشروع الإحلال والتجديد لشبكات وخطوط الصرف الصحى بطريق السادات فور البدء فيه حفاظاً على المال العام من الإهدار ، وليعقب الانتهاء من كافة الأعمال تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل.
 
وأوضح بأن الفترة الحالية تحتاج للعمل كفريق واحد لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل من خلال تكاتف وتتعاون إمكانيات كافة الجهات فى موقع العمل المحدد ليتم تحويله إلى موقع نموذجى ومشرف لنصل إلى منظومة متكاملة من التطوير والتجميل فى أقل وقت ممكن تعم كافة أنحاء المحافظة.
 
وشدد أشرف عطية على ضرورة إنجاز هذا المشروع فى أسرع وقت ممكن بدءاً من لحظة إنطلاقه خلال الأسبوع الجارى عقب نهو الجسات العرضية أو غير ذلك نظراً لحيوية طريق السادات وكثافة الحركة المرورية عليه ، على أن يتم بالتوازى أثناء تنفيذ الأعمال قيام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية وتوفير الطرق والمحاور البديلة لمنع حدوث أى إختناقات مرورية مع وضع اللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية بطول مسار المشروع.
 
وكلف، المسئولين بشركة مياه الشرب والكهرباء وما يماثلهم بضرروة الإخطار المسبق للمواطنين بأى أعمال يتم تنفيذها ويترتب عليها إنقطاع للمياه أو الكهرباء لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة والثقة بين المسئول والمواطن.
 
ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن مشروع الإحلال والتجديد للشبكات بطريق السادات يشتمل على خطوط مياه الشرب بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءاً من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد ، فيما سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC  ) والتى تشمل 4 نقاط بدءاً من رافع العقاد وحتى عمارات الوادى، لافتاً بأنه سيتم العمل على معالجة أى معوقات خاصة بالتربة أو غير ذلك أولاً بأول لسرعة إنجاز الأعمال وتحقيق المردود الإيجابى من هذا المشروع الحيوى على أكمل وجه.
 

شبكات المياه والصرف الصحى

احلال وتجديد

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