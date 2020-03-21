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كن آمنا فى المنزل.. نصيحة متعافى أمريكى من كورونا وثق رحلة علاجه عبر تويتر

السبت، 21 مارس 2020 02:16 م
كن آمنا فى المنزل.. نصيحة متعافى أمريكى من كورونا وثق رحلة علاجه عبر تويتر الشاب الأمريكى المتعافى من كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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رحلة قصيرة لكنها مؤلمة، مر بها الشاب الأمريكى جاستن، صاحب الـ39 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موثقا مشوار إصابته وظهور أعراض الفيروس التى شعر بها، ثم مرحلة علاجه عبر حسابه على تويتر.

وقال الشاب الأمريكى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "أنا 39 عاما، فى 4 مارس الماضى بدأت أشعر بصداع وكنت أشعر بألم فى رئتى وهو أمر غريب، لكن كل شيء يزداد بسرعة وكنت أظن أنها الحساسية، لكن أصبح تنفسى أكثر صعوبة وبدأت فى غياب عن الوعى" مضيفا: "أنه مصاب بداء السكرى وذهب إلى العناية الطبية، وتعاملوا مع مرضه على أنه إنفلونزا وأعطوه دواء تاميفلو، وطلبوا عودتى إلى المنزل والرجوع غليهم مرة أخرى فى حالة تدهور صحته".

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وتابع جاستن، أنه عاد إلى المستشفى مرة أخرى، وفى هذه المرة اكتشف أنه مصاب بفيروس كورونا، ويعانى الآن من صعوبة فى المشى وصعوبة فى دخول الحمام، ويتواجد الآن فى الحجر الصحى مع عائلته فى منزله، موضحا أنه يشعر كذلك فى صعوبة كبيرة فى التنفس ويتألم بشدة عند دخول الهواء إلى رئتيه ويضطر كثيراً إلى اللجوء لجلسات الأوكسجين، ناصحاً الجميع بالبقاء فى منازلهم للحد من انتشار المرض.

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وفى تغريده أخرى، أعرب جاستن عن امتنانه لزوجته ومجهودها خلال فترة العزل، قائلا: "إنها تعمل لي من خلال ذلك، إنها مذهلة! "، مشددا مرة أخرى بنصائحه للمواطنين، قائلا: " كن آمنا وصحيا فى المنزل".

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى العالم، تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.

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كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

فيروس كوفيد

الصحة العالمية

الولايات المتحدة

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