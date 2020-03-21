ضبط 1243 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 508 آلاف حكم قضائى فى أسبوع

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، من ضبط 1093 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض وأموال عامة تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (4) وقائع سرقة.

فيما تم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة، 1243 قطعة سلاح نارى، عبارة عن رشاش، 109 بنادق آلية 224 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 72 مسدس، 837 فرد محلى الصنع، 3011 طلقة مختلفة الأعيرة، 1511 قطعة سلاح أبيض، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهما 1 مسدس – 3 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع.

كما تم تنفيذ (508992) حكم قضائى من بينها (2254) حكم جناية، (175884) حكم حبس، (259555) غرامة (71299) مخالفة.

وتم ضبط 22 تشكيل عصابى، ضموا (61) متهمًا، ارتكبوا (140) حادث سرقة متنوع، إعادة (21) سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 42حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة).