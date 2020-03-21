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السجن 5 سنوات لعصابة سرقة سائقى التوك توك بـ"الشطة" في السلام

السبت، 21 مارس 2020 12:15 م
السجن 5 سنوات لعصابة سرقة سائقى التوك توك بـ"الشطة" في السلام متهم بسرقة توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل وفتاة بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه عن طريق شل حركته بوضع "الشطة " في عينه.

كانت نيابة السلام، أمرت بإحالة عاطل وفتاة لمحكمة الجنايات، لقيامهما بسرقة مركبات التوك توك من الطرق الرئيسية بأسلوب المغافلة بوضع مادة حارقة"شطة" على قائديها.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من سائق "توك توك" بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد فتاة طلبت منه توصيلها الى أحد الأماكن ومعها شاب، حيث أشهر في وجهه سلاحا أيبض "مطواه" وأجبره على ترك "التوك توك"، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "ح م" عاطل  و"ن.ا" شريكته وتم القبض عليهما، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك من الطرق الرئيسية والفرعية بأسلوب المغافلة عن طريق إلقاء ماده حارقه (شطه) على قائديها. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وضبط بحوزتهم ع  وسلاح أبيض "مطواه" وكيس بداخله مادة حارقه "شطه" ومبلغ مالى 550 جنيها، وعدد 3 هاتف محمول حال استقلالهم عدد 3 مركبات توك توك بدون لوحات معدنية. 

بمواجهه المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ومركبات التوك توك من متحصلات السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطى. 

بتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم عدة وقائع أخرى، وقيامهم بالتصرف بالبيع فى مركبات التوك توك الرابعة والخامسة بناحية مدينة السلام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات خاصتهم المشار إليها. 

وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن المركبات المضبوطة فى حينه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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