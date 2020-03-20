اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

موثقو الشهر العقارى يطالبون بوقف الخدمات المباشرة للوقاية من كورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 03:16 م
موثقو الشهر العقارى يطالبون بوقف الخدمات المباشرة للوقاية من كورونا.. صور الشهر العقارى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب اتحاد موثقى مصر الذى يضم الموثقين بالشهر العقاري، الجهات المعنية بالدولة لوقف العمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، لمواجهة تفشى الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن مكاتب الشهر العقارى شهدت أمس الخميس زحاما من المواطنين الراغبين فى إنهاء بعض الخدمات الخاصة بالإشهار والتسجيل.
7db37088-fd0f-4baf-bd56-b6fcb0c1d695
 
وأكد اتحاد الموثقين أن مكاتب الشهر العقارى شهد ازدحاما أمس الخميس، رغم تنفيذ الموظفين قرارات مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالمكاتب، وإعطاء أجازات لبعض الموظفين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل، ما أدى إلى نقص عدد الموظفين فى حين يواصل المواطنين معاملاتهم بشكل طبيعى.
195388eb-117f-4eb5-b9a5-34e23abb774a
وأشار الاتحاد إلى أن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تشهد دخول المواطنين دون اتباع اى إجراءات وقائية من فيروس كورونا مما قد يعرض الموظفين للفيروس لذلك طالبوا بوقف العمل لحين تحسن الأوضاع.
a8866b5b-a43f-437e-a50d-756d886f2357
 
ويعد قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى الشهر والسجل العيني والتوثيق)، وبلغ حجم معاملات التوثيق نحو (13.416) مليون معاملة خلال عام 2018، وعدد (10.447) مليون معاملة من أول يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، وفقا لاخر إحصائية رسمية من وزارة العدل.
6cc792ed-5b8a-4e70-b951-eab6182a6f5e
25a074db-d9eb-4a4a-8b0a-6b58f15c0508
36b09ae2-1bc3-4ed3-903b-a9e55043d717
523c6f23-9517-4b29-87d4-e9ab2df4b95c
2777c7f2-79a9-4ec9-942c-1a6aeac7973c
195388eb-117f-4eb5-b9a5-34e23abb774a
56030724-e2bf-403e-b49d-ba8c16b73a9b
a8866b5b-a43f-437e-a50d-756d886f2357
b40e5dcc-720c-4688-aa09-1094788a55d9
e5dc7ede-0b9b-4518-bba3-39fdaf771cbb
ef870802-41da-4a0f-9df8-507981f33959
f3617164-8d70-4bae-a38b-e015dacebbca
 
 

الشهر العقارى

كورونا

اتحاد موثقى مصر

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نادي الشهر العقارى يطالب رئيس الحكومة ووزير العدل بتعليق العمل بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:37 م

لميس جابر تطالب وزير العدل بتوفير ميزانية نظافة لمقرات الشهر العقارى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:15 ص

اتحاد موثقى مصر يضع إجراءات وقائية لحماية موظفى الشهر العقارى والمواطنين من كورونا.. حظر المصافحة والتعامل من مسافة متر.. حظر استعمال الأدوات المكتبية خاصة القلم.. تعقيم البطاقات قبل استلامها

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 م

كيف يحمى موظفى الشهر العقارى والمواطنين أنفسهم من فيروس كورونا؟

الأحد، 15 مارس 2020 01:54 م

فتوى مجلس الدولة تُلزم الشهر العقارى إثبات 28 فدانا بأسيوط كأرض أثرية

الأربعاء، 11 مارس 2020 03:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة