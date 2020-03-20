موثقو الشهر العقارى يطالبون بوقف الخدمات المباشرة للوقاية من كورونا.. صور

كتب إبراهيم قاسم

طالب اتحاد موثقى مصر الذى يضم الموثقين بالشهر العقاري، الجهات المعنية بالدولة لوقف العمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، لمواجهة تفشى الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن مكاتب الشهر العقارى شهدت أمس الخميس زحاما من المواطنين الراغبين فى إنهاء بعض الخدمات الخاصة بالإشهار والتسجيل.

وأكد اتحاد الموثقين أن مكاتب الشهر العقارى شهد ازدحاما أمس الخميس، رغم تنفيذ الموظفين قرارات مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالمكاتب، وإعطاء أجازات لبعض الموظفين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل، ما أدى إلى نقص عدد الموظفين فى حين يواصل المواطنين معاملاتهم بشكل طبيعى.

وأشار الاتحاد إلى أن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تشهد دخول المواطنين دون اتباع اى إجراءات وقائية من فيروس كورونا مما قد يعرض الموظفين للفيروس لذلك طالبوا بوقف العمل لحين تحسن الأوضاع.

ويعد قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى الشهر والسجل العيني والتوثيق)، وبلغ حجم معاملات التوثيق نحو (13.416) مليون معاملة خلال عام 2018، وعدد (10.447) مليون معاملة من أول يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، وفقا لاخر إحصائية رسمية من وزارة العدل.