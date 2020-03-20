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محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:16 م
محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي لمواجهة فيروس كورونا محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي
القليوبية - إبراهيم سالم

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال غلق الكافتيريات  والكافيهات والمولات التجارية والمحال العامة والمقاهي بنطاق مدن المحافظة، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بغلق المحلات العامة في السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من غلق كافة المحلات والمولات التجارية في الموعد المحدد بنطاق مدن المحافظة.

 وأكد "الهجان" ، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة بمجالس مدن المحافظة تستهدف المرور على كافة المحلات والمقاهي والمولات التجارية بنطاق المدن، وتم التأكد من غلقها في الموعد المحدد طبقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجان تستهدف المرور الدورى على تلك المحلات، ومن يثبت مخالفته سيتم توقيع عقوبات رادعة عليهم.

 وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم توقيع مجموعة من العقوبات على عدد من المحال التجارية بعدد من المدن بإصدرار قرار من رؤساء بالغلق لمدة شهر كامل لعدم التزامهم بقرار رئيس الوزراء حفاظا على صحة المواطنين، موضحا أنه يترأس غرفة عمليات المحافظة للمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن والشرطة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

 وكان قد أصدر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

 وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (1)
 
محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (2)
 

 

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (3)
 

 

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (4)
 

 

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (5)
 

 

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهي (8)
 

 

 

 


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