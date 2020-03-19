تطوير 7 مناطق عشوائية بمدينة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه

دمياط عبده عبد البارى

ناقشت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط و المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية آليات بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة دمياط وذلك خلال الإجتماع المنعقد اليوم الخميس بمقر الصندوق.

وتناول الاجتماع كافة محاور التنفيذ وفقاً للبروتوكول المبرم مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهى " دمياط القديمة، الأعصر، غيط النصارى، المنيا، السيالة، شط الملح و السنانية" بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه، لافتة إلى أن تلك الأعمال تشتمل على رصف الطرق بالأسفلت أو ببلاطات الانترلوك وتطوير جميع شبكات المرافق " مياه، كهرباء، صرف صحي" بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية والمظهر الحضارى العام لتلك المناطق.

و أضافت الدكتورة منال عوض، أن تلك الاتفاقية تأتى ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير المناطق الغير مخططة بما يتفق مع المخطط الاستراتيجى والاشتراطات التخطيطية لها.

وفى سياق متصل بدأت المحافظة تنفيذ قرار منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة وذلك ضمن التدابير الوقائية و الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بالتنسيق مع الجهات الأمنية بإغلاق سوق الجمعة الذى يقام أسبوعياً بمدينة دمياط.

يأتى ذلك الإجراء للحد من التجمعات و حفاظاً على سلامة المواطنين، كما تقوم كافة الجهات والأجهزة بالمحافظة بشن حملات مستمرة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة خلال الأيام الماضية والتى تأتى كتدبير احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.