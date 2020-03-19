اليوم السابع
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التحرير الفلسطينية ترفض استغلال كورونا لتنفيذ تصعيد استيطانى

الخميس، 19 مارس 2020 04:00 ص
التحرير الفلسطينية ترفض استغلال كورونا لتنفيذ تصعيد استيطانى مستوطنات - ارشيفية
أ.ش.أ

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رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال وباء "كورونا" من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامى الهادف لمزيد من الأعمال الاستيطانية للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري، وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الضم والتهويد.

وأضافت اللجنة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة التنفيذية امس في مدينة رام الله :" أن التصعيد الاستيطاني يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً واعتداء ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال قطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع، والبدء بشق طرق للمستوطنين ، معتقدين أنه يمكن الاستفادة باستغلال هذا الوضع القائم ".

وحذرت اللجنة من إهمال الاحتلال ومنعه عملية التعقيم الذي يقوم بها المتطوعون من أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الوباء، بالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة.


التحرير الفلسطينيه

فلسطين

جيش الاحتلال

اسرائيل

كورونا

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