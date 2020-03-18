اليوم السابع
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وفاة أول مواطن مصرى مصابا بفيروس كورونا فى إيطاليا بمدينة بيرجامو

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:05 ص
وفاة أول مواطن مصرى مصابا بفيروس كورونا فى إيطاليا بمدينة بيرجامو فيرس كورونا
كتب محمود راغب

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أعلن محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عن وفاة المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة  بيرجامو بإيطاليا.
 
وقال رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، فى منشور على الصفحة الرسمية للجمعية على فيس بوك، إنه فى ظل الوضع الحالي تتم الإجراءت طبقا للقانون الإيطالي، أى بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب.
 
وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.
 
وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس الماضى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.
 
وأشار بوريللى إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شيء يعرقل عمل البلد الأوروبى "حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.
 
 
 
 
 



 


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