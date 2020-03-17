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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:42 م
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تعرف على مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة بدءاً من اليوم بالأقصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:16 م
تعرف على مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة بدءاً من اليوم بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم، أنه فى إطار حرص المحافظة على صالح الأبناء من التلاميذ والطلاب تقرر أن يتم نشر مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة (الثامنة سابقاً) التابعة للإذاعة والتليفزيون المصرية، وذلك يوميا من الساعة 6 حتى 8 مساء، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020.

وأضافت محافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه سيتم إذاعة البرامج على القناة فى التعليم الفنى والبرامج والثانوية العامة والعلمى، وغيرها من المواد المختلفة للطلبة لخدمتهم خلال فترة تعليق الدراسة التى بدأت فى 15 مارس الجارى وتستمر لمدة أسبوعين.

وكان قد قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظة، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية فى تسجيل الحضور والانصراف للموظفين حتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على صحة العاملين وفى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن محافظ الأقصر، أن سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، وذلك بشأن بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية بمحافظة الأقصر، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدى إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، على أن تكون الأولوية فى إعطاء الإجازات الاستثنائية للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.

وشدد محافظ الأقصر، على وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومى بذلك .

جدول الدروس
جدول الدروس

 


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